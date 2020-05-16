عاجل

  • لبنان: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90

  • وزيرة الصحة: نتائج 1000 فحص لعينات عشوائية من المحافظات الشمالية سلبية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، بيان الاشتراكية الدولية، والذي عبرت فيه "عن رفضها القاطع لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وضم مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغور الأردن، في محاولة لإنهاء احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 بشكل دائم، تقوض هذه السياسة في الوقت نفسه تطلعات مستقبل السلام والاستقرار للمنطقة"، بأن إجماعاً من أحزاب الاشتراكية الدولية، ضد سياسة الاحتلال، وتحذير من خطورة خطوات الضم، هو بمثابة دعم سياسي واضح وصريح، للقضية الفلسطينية.

وتابع مجدلاني: مواقف الاشتراكية الدولية، تعبر بوضوح عن دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهذا نتاج العمل مع كافة الأحزاب بالاشتراكية الدولية، التي نحن جزء منها، وأن هذا الموقف الذي تعبر عنه الأحزاب الاشتراكية حول العالم، رسالة لحكومة الاحتلال، بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف: سنعمل مع الأصدقاء في الاشتراكية الدولية بمخاطبة كافة البرلمانات، وكافة الأحزاب الاشتراكية في كافة البلدان، بأن تضغط عبر حكوماتها والبرلمانات من أجل رفض كافة الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتقوض أسس عملية السلام، ودعوة حكوماتها التي لم تعترف بدولة فلسطين، الاعتراف بها انطلاقاً من أهمية الحفاظ على حل الدولتين.

كما أشار إلى أن بيان الاشتراكية، تطرق لقرار حزب (العمل) الإسرائيلي، الانضمام لحكومة الاحتلال المنوي تشكيلها، وجاء بالبيان "إن انضمام الحزب إلى حكومة، تنوي العمل بتوسيع الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية، يتعارض مع مبادئ النظام الدولي، الذي يتطلب من أعضائه دعم العمل الدولي لصالح السلام والتسامح والحوار والتفاهم والتعاون بين الشعوب، وتأسف الاشتراكية بشدة، لأن حزبًا له تاريخ طويل وغني في الأسرة العالمية للأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية والعمالية قد اختار السير في طريق، يتعارض مع قيمه ومواقفه الأساسية، مما يضر بآفاق السلام في الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

اشتية يُعلن عن اجتماعين متلاحقين لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال العيد

اشتية يُعلن عن اجتماعين متلاحقين لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال العيد

لليوم الخامس على التوالي.. قوات الاحتلال تُواصل عزل بلدة يعبد عن العالم

لليوم الخامس على التوالي.. قوات الاحتلال تُواصل عزل بلدة يعبد عن العالم

النقل والمواصلات تُصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن تجديد التراخيص

النقل والمواصلات تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن تجديد التراخيص

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة

الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة

طبيب فلسطيني يتقاضى 7 آلاف شيكل يُطالب بمنحة &#34;وقفة عز&#34;

طبيب فلسطيني يتقاضى 7 آلاف شيكل يُطالب بمنحة "وقفة عز"

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة

الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة

سعد: هناك 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية

سعد: هناك 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية

أبو بكر: اتصالات سيجريها الصليب الأحمر لزيارة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

أبو بكر: اتصالات سيجريها الصليب الأحمر لزيارة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

محافظ جنين: يجري التعاون مع لجنة الطوارئ للتعامل مع العمال خلال العيد

محافظ جنين: يجري التعاون مع لجنة الطوارئ للتعامل مع العمال خلال العيد

منوعات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف