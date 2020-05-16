الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالأسمنت ولحوم العجول المجمدة.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، استخدام النماذج المعدة خصيصاً، والمنشورة على موقع وزارة الاقتصاد الوطني، وإرسالها على البريد الالكتروني [email protected]
وقالت: إن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو 2/6/2020، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.
اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالأسمنت ولحوم العجول المجمدة.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، استخدام النماذج المعدة خصيصاً، والمنشورة على موقع وزارة الاقتصاد الوطني، وإرسالها على البريد الالكتروني [email protected]
وقالت: إن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو 2/6/2020، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.
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