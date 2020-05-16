طبيب فلسطيني يتقاضى 7 آلاف شيكل يُطالب بمنحة "وقفة عز"





جاء تصريح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أعلن من خلاله بدء توزيع مستحقات صندوق "وقفة عز" على العمال، الذي تضرروا من جائحة (كورونا).





كما أكد أبو جيش، أن أعداداً كبيرة ممن يحصلون على مستحقات "التنمية الاجتماعية" وتحديداً في المحافظات الجنوبية، قاموا بتعبئة الاستمارة للحصول على مبلغ 500 شيكل.

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، أن طبيباً يتقاضى راتباً بمبلغ 7 آلاف شيكل شهرياً، قام بتعبئة استمارة العمال للحصول على منحة "وقفة عز" للحصول على 500 شيكل.