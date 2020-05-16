شؤون فلسطينية

سعد: هناك 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية

سعد: هناك 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد من وجود 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية، مشددا  على ضرورة عودة العمال القادمين من اراضي عام 48 خلال فترة العيد عبر الحواجز والمعابر التي دخلوا منها إلى عمليهم في الداخل ، للتأكد من سلامتهم.

وأكد سعد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت، أن هناك قانونا حكوميا اسرائيليا يلزم أرباب العمل في الداخل ، لعمل تأمين صحي للعمال ، لمعالجتهم داخل المشافي هناك ، ومتابعة أمورهم الصحية.

 

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