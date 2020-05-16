أبو بكر: اتصالات سيجريها الصليب الأحمر لزيارة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن اتصالات، سيجريها الصليب الأحمر خلال اليومين المقبلين؛ لزيارة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، والتعرف على أحوالهم وأوضاعهم الصحية، مشيراً إلى أنه من غير المعروف حتى الآن، عدد المعتقلين المضربين.



وأضاف أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال، تمنع المحامين كذلك، من زيارة الأسرى، وأن المحاولات مستمرة؛ للسماح لهم بذلك.



وحول الوضع الصحي للأسير الجريح هيثم بلل، المتواجد في مشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي، أفاد أبو بكر، بأن حالته مستقرة، وأنه تم تمديد توقيفه.