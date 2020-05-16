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شؤون فلسطينية

محافظ جنين: يجري التعاون مع لجنة الطوارئ للتعامل مع العمال خلال العيد

محافظ جنين: يجري التعاون مع لجنة الطوارئ للتعامل مع العمال خلال العيد
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب، أنه يجري التعاون مع لجنة الطوارئ في المحافظة، لأخذ التدابير والأجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع العمال القادمين من أراضي عام 48 خلال فترة العيد، تجنباً للاختلاط، وتفشي الفيروس.

وشدد الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مضيفاً أن صلاة التراويح، تقام في الساحات العامة في جنين تجنباً للازدحام، في محاولة لمنع الفيروس من الانتشار.

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