أحمد الديك: نتوقع دخول 250 عالقاً للوطن عبر (معبر الكرامة) غداً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك، أن عدد المواطنين الذين دخلو أرض الوطن عبر (معبر الكرامة) بلغ 2307، وتبقى 250 عالقاً في الأردن، ومن المتوقع دخولهم غداً، مضيفاً أن من بين العالقين 150 سيتوجهون إلى قطاع غزة.



وفيما يتعلق بالعالقين في جمهوية مصر العربية، أوضح الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن مصر فتحت (معبر رفح) لمدة ثلاثة أيام، وتم دخول 1161 عالقاً إلى قطاع غزة.



ولفت الديك إلى أن 68 عالقاً في الولايات المتحدة من طلبة الثانوية العامة، سيعودون إلى الوطن في العشرين من الشهر الجاري، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لاستقبالهم.