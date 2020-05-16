اشتية يُعلن اليوم في مؤتمر صحفي الإجراءات المُتعلقة بعيد الفطر

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يُعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن الإجراءات المتعلقة بعيد الفطر.



وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن اجتماعاً ستعقده اليوم لجنة الطوارئ العليا مع الأجهزة الأمنية؛ لإقرارالتوصيات الخاصة بذلك، قبل إعلانها من قبل رئيس الوزراء.



وحول قدوم العمال من الداخل يوم الجمعة المقبل، أوضحت الكيلة، أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات، بينها وزارة العمل والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن فريقاً طبياً، سيكون باستقبالهم على كافة المعابر الرئيسية؛ لإجراء الفحوصات لهم، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا).