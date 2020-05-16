وزير العمل يُعلن البدء بتوزيع المستحقات المالية لـ 40 ألف عامل فلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير العمل نصري أبو جيش اليوم السبت، البدء بتوزيع المستحقات لـ 40 ألف عامل فلسطيني.



وقال أبو جيش في مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال نصر الدين: إنه تم تقديم المستحقات لنحو 40 ألف و202 عامل فلسطيني.



وأضاف: سجل على الرابط الذي تم نشره عبر موقع الوزارة، 276 ألف عامل في المحافظات الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ممثلة من وزارة العمل والنقابات، حيث عقدت خمسة اجتماعات طويلة.



وتابع وزير العمل: أشرفت هذه اللجنة على المعايير التي وضعت وتم تطبيقها، وهذه المعايير تنطبق فقط على من قام بتعبئة الاستمارة التي نشرت في الموقع الرسمي للوزارة بشكل صحيح.



وأضاف أبو جيش: المستفيد من هذه المساعدة القطاعات التالية: العمال الذين تضرروا من جائحة (كورونا)، ويعملون في السوق المحلي، "عمال المياومة في الأغلب"، وليس العمال الذي يعملون بأراضي عام 48 والمستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية.



وشدد على أنه تم التركيز على عمال المناطق الموبوءة، مثل الخليل، وتم التركيز على العمال أقل من 65 عاماً، وعلى المتزوجين، الذين لديهم أكثر من ولدين.



وقال وزير العمل: إنه تم إرسال كافة القوائم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأول وزارة كانت "المالية" حيث تم استبعاد أي شخص يتلقى راتباً أو أموالاً من وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية.



وتابع: تم إرسال قوائم لوزارة الاقتصاد، وتم استبعاد من له ملف تجاري، وإلى وزارة النقل والمواصلات، وتم التركيز على سائقي السيارات، بالإضافة إلى وزارة الحكم المحل، وتم استبعاد موظفي هيئات الحكم المحلي.



وتم استثناء من يحمل تصريحاً أو من يعمل في المستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية.