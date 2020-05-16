القانوع: السلطة تُحاول استنساخ مزيد من اللقاءات فارغة المضمون

الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع: إن السلطة الفلسطينية، تحاول استنساخ مزيد من اللقاءات فارغة المضمون، ولا تنسجم مع التحديات الراهنة والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وذلك تعقيبًا على تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا عقده في مدينة رام الله؛ لبحث الرد على نية الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف القانوع في تصريح صحفي، أن هذا لن يُحدِث أي اختراق يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي، أو يُعطل مشروع الضم الذي يستعد لتنفيذه في الضفة الغربية.



وأكد أن تفعيل القرارات المُعطلة، وأهمها سحب الاعتراف بإسرائيل، وإنهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة معها، واتخاذ إجراءات جادة، وإطلاق يد المقـاومة، هي كفيلة بأن تقلب موازين الاحتلال، وتغيّر معادلاته، وتفشل مشاريعه.