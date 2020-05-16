تحذيرات مصرية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من ارتفاع درجات الحرارة، بسبع درجات عن المعدل الطبيعي.



وأوضح شاهين، وفق موقع (مصراوي)، أن البلاد تشهد موجة حر عنيفة، مضيفاً: "تشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية".



وأضاف شاهين: "درجات الحرارة، يوم الأحد، ستصل إلى 42 درجة مئوية، تلك الموجة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع".



وحذر مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد من الأماكن سيئة التهوية، ناصحاً بتأخير السحور قدر المستطاع، وعدم التعرض لأشعة الشمس لمدد زمنية طويلة.