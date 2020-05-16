الرئيس الإيراني يُعلن تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب (كورونا)

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب وباء (كوفيد- 19)، من بينها إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد، وإعادة فتح المطاعم بعد انقضاء شهر رمضان، فضلًا عن عودة الأنشطة الرياضية بدون جمهور.



وقال روحاني، وفق وكالة (سبوتنك): "سوف تقام صلاة عيد الفطر في المساجد في جميع أنحاء البلاد، لكن التجمعات الكبيرة لا تقام فيها الصلاة".



وأضاف روحاني: "سيتم إعادة الأنشطة والمسابقات الرياضية دون حضور المشجعين"، مضيفًا "سيتم إعادة فتح المطاعم بعد شهر رمضان".



وتابع: "ستفتح الجامعات أبوابها الشهر المقبل، وستعقد امتحانات القبول، وسيتم فتح الأماكن المقدسة بعد شهر رمضان المبارك بشكل جزئي، حيث تفتح ثلاث ساعات في الصباح وثلاث ساعات في المساء".



وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، عن تسجيل 1102 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل الإجمالي إلى 116635.



وصنفت منظمة الصحة العالمية (كوفيد- 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، بأنه "جائحة" أجبرت العديد من الدول، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وبعدد سكانها، على اتخاذ

إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

رام الله - دنيا الوطن