بومبيو ينتقد تحقيق الجنائية الدولية بارتكاب إسرائيل جرائم حرب.. ويُلوّح بعقوبات

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، محاولة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.



وقال بومبيو، في بيان نقلته (سي ان ان): "كما أوضحنا عندما يزعم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي، فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".



وأضاف بومبيو، أن "الولايات المتحدة، تكرر اعتراضها الذي طال أمده على أي تحقيقات غير قانونية للمحكمة الجنائية الدولية".



وحذر وزير الخارجية الأمريكي: "إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي، سوف نحدد العواقب".



وألغت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل تأشيرة دخول بنسودا إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات في أذار/ مارس الماضي، بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية بالسماح بإجراء تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وحركة طالبان في أفغانستان.



وسبق، أن أعلنت المدعية العامة بالجنائية الدولية حق فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل، على ما قالت إنها انتهاكات وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، وقطاع غزة.



وفي 9 أيار/ مايو الجاري، قالت بنسودا: إن المعلومات الزائفة وحملات التشويه، لن تغير الحقائق، بشأن الوضع المقلق في فلسطين.