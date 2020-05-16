الاقتصاد بغزة تُنظم جولات مكثفة على مخازن ومحلات بيع الشوكولاتة ومستلزمات العيد

نظم مفتشو وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، جولات ميدانية مكثفة على مخازن ومحلات بيع الشوكولاتة، ومستلزمات العيد.





وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة: إن طواقم الوزارة نظمت جولات صباحية ومسائية على مصانع الحلويات والسكاكر، في إطار الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك.





وقالت: إن هذه الجولات، تأتي للتفتيش والرقابة على عملية إعداد وإنتاج الحلويات والشوكولاتة ومستلزمات العيد، للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع والمحلات التجارية بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.





كما قامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة، بتنظيم 8 جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 92 منشأه تجارية، خلال اليومين الماضيين.





وبين التقرير، أنه تم تحرير 18 محاضر ضبط، و15 محضر إتلاف لأصناف وسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية.





رام الله - دنيا الوطنوبمحافظة غزة، تم تنظيم جولات مشتركة بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة، ومشاركة مباحث التموين على مصانع الحلقوم والسكاكر.