الولايات المتحدة تُسجّل 1680 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجّلت الولايات المتحدة الأميركية 1680 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيّات إلى 87,493، حسب إحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز، المتخصص بمتابعة إصابات ووفيات (كورونا).



وأشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات بلغ مليوناً و442 ألفاً و924 إصابة.