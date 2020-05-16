حماس: السلطة ما زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال.. وغير جدية بمواجهة مشاريع ضم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم السبت، أن تأجيل لقاءات قيادة السلطة في رام الله مع بعض الفصائل الفلسطينية، يؤكد عدم جديتها في اتخاذ أي موقف عملي أو تنفيذ أي خطوة على الأرض؛ لمواجهة مشاريع ضم الضفة الغربية.



وأضاف قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "للأسف السلطة ما زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال، وتعمل على تطويرها، بالرغم من الرفض الوطني الجامع لهذه السياسة، وتفتقد لإرادة المواجهة مع الاحتلال".



وشدد أن على ضرورة التزام السلطة بالموقف الوطني المجمع عليه، المتمثل بضرورة انسحاب قيادة السلطة من اتفاقاتها مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، والدعوة لاجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت؛ للتباحث حول استراتيجية نضال موحدة.