الدفاع المدني بغزة يُوجه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر



ونوهت لسكان المنازل، التي أسطحها من الزينجو إلى وضع صفائح كرتونية، وتبريدها بالمياه فترة الذروة، ومتابعة الأطفال الرضع والصغار، والإكثار من شرب المياه والسوائل أثناء السحور.



ودعت المواطنين إلى الاتصال على رقم طوارئ الدفاع المدني (102)، حال حدوث أي طارئ.

رام الله - دنيا الوطنوجهت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة، اليوم السبت، إرشادات للمواطنين، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.وتوقعت الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في غزة؛ لتتراوح غداً الأحد حتى الثلاثاء بين 40 إلى 41 درجة مئوية.وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين لعدم الخروج من المنازل والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة فترة الظهيرة، وعدم إشعال النيران بالقرب من الأشجار أو الأعشاب الجافة، خصوصاً القريبة من ممتلكات المواطنين، كما حثت على تفقد الأسلاك والتمديدات الكهربائية وخراطيم الغاز.ودعت إلى عدم ترك الأطفال يلعبون تحت أشعة الشمس، والانتباه للمواد القابلة للاشتعال، وإبعادها عن مصادر اللهب والشمس المباشرة.