سيلا.. ثاني طفلة تُولد لأم مصابة بفيروس (كورونا) بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي، أحمد البيتاوي، عن ولادة ثانية لطفلة من أم مصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين، بعد الطفل (تيم) الذي تمت ولادته بالمجمع قبل عدة أيام.



وأفاد البيتاوي، أن الطفلة التي أطلق عليها أهلها اسم (سيلا) هي طفلة المريضة ا. س. من محافظة نابلس، وعمرها (22 عاماً) والتي كانت قد أصيبت بالفيروس بالاختلاط مع زوجها العامل بمصنع الدجاج في (عطروت)، وتم حجرها في فندق بإشراف قسم رعاية الأم والحوامل في مديرية صحة رام الله والبيرة.



وأضاف البيتاوي، أن ولادة (سيلا) وهي المولود البكر للأم، تمت بشكل طبيعي دون الحاجة للقيصرية من قبل طاقم متخصص من أطباء وقابلات وتمريض قسم الولادة، وقسم العزل لمرضى (كورونا) وقسم الأطفال بالمجمع، حيث تتمتع الأم والطفلة الآن بصحة عالية، وما زالتا على سرير الشفاء بالمجمع؛ لاستكمال الفحوص ضمن الخطة العلاجية، والبروتوكول الطبي.