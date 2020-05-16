الإعلام الإسرائيلي يُعلن عن موعد جديد لأداء الحكومة الجديدة لقسم اليمين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بأن مصادر في حزب (ازرق- ابيض) أكدت أن الحكومة الجديدة، ستؤدي اليمين غداً الأحد أو بعد غدٍ الإثنين.



وأردفت القناة الإسرائيلية، "علماً أن الموعد الأخير لعرض الحكومة هو منتصف ليلة الأربعاء المقبل، وإلا فسيتم حل (كنيست) الثالثة والعشرين وتجرى انتخابات".



وكان كلٌ من زعيم حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو وحزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، اتفقا على تأجيل مراسم أداء الحكومة القسم، إلى يوم الأحد المقبل، وسط خلافات في حزب (ليكود) على الحقائب الوزارية.



وبموازاة ذلك، سحب (بيني غانتس) استقالته من رئاسة (كنيست)، حيث وبموجب الاتفاق بين الحزبين، يتم تشكيل الائتلاف الحكومي، وتسند حقيبة رئاسة (كنيست) إلى عضو من (ليكود)، بعد استقالة غانتس.



في ذات السياق، انتقد عضو (كنيست) يائير لابيد، زعيم حزب (يش عتيد)، حجم الحكومة المقبلة، المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية.



وأشار لبيد عبر صفحته (تويتر) إلى أنه "إذا قمنا بإنشاء وزارات جديدة، على الأقل ننشئ وزارة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".