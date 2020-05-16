دولي

الإعلام الإسرائيلي يُعلن عن موعد جديد لأداء الحكومة الجديدة لقسم اليمين

الإعلام الإسرائيلي يُعلن عن موعد جديد لأداء الحكومة الجديدة لقسم اليمين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بأن مصادر في حزب (ازرق- ابيض) أكدت أن الحكومة الجديدة، ستؤدي اليمين غداً الأحد أو بعد غدٍ الإثنين.

وأردفت القناة الإسرائيلية، "علماً أن الموعد الأخير لعرض الحكومة هو منتصف ليلة الأربعاء المقبل، وإلا فسيتم حل (كنيست) الثالثة والعشرين وتجرى انتخابات".

وكان كلٌ من زعيم حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو وحزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، اتفقا على تأجيل مراسم أداء الحكومة القسم، إلى يوم الأحد المقبل، وسط خلافات في حزب (ليكود) على الحقائب الوزارية. 

وبموازاة ذلك، سحب (بيني غانتس) استقالته من رئاسة (كنيست)، حيث وبموجب الاتفاق بين الحزبين، يتم تشكيل الائتلاف الحكومي، وتسند حقيبة رئاسة (كنيست) إلى عضو من (ليكود)، بعد استقالة غانتس.

في ذات السياق، انتقد عضو (كنيست) يائير لابيد، زعيم حزب (يش عتيد)، حجم الحكومة المقبلة، المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية.

وأشار لبيد عبر صفحته (تويتر) إلى أنه "إذا قمنا بإنشاء وزارات جديدة، على الأقل ننشئ وزارة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

أخبار ذات صلة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 88 ألف شخص

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 88 ألف شخص

وفاة طفلين وإصابة 230 بمتلازمة مرتبطة بكورونا في أوروبا

وفاة طفلين وإصابة 230 بمتلازمة مرتبطة بكورونا في أوروبا

البنتاغون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر

البنتاغون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر

إصابة كلب وثلاثة قطط بكورونا في هولندا

إصابة كلب وثلاثة قطط بكورونا في هولندا

مسؤول إيراني: قد نستعين بالجيش لمكافحة أسراب الجراد

مسؤول إيراني: قد نستعين بالجيش لمكافحة أسراب الجراد

قراصنة يبتزون ترامب: دفع الفدية أو نشر &#34;الغسيل القذر&#34;

قراصنة يبتزون ترامب: دفع الفدية أو نشر "الغسيل القذر"

مستشفيات أمريكية تخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب &#34;كورونا&#34;

مستشفيات أمريكية تخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب "كورونا"

السلطات الروسية: استقرار بارتفاع الإصابات بكورونا ونتائج جيدة لاختبار عقار (ميفلوخين)

السلطات الروسية: استقرار بارتفاع الإصابات بكورونا ونتائج جيدة لاختبار عقار (ميفلوخين)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

تقرير: العاهل الاردني يؤكد بلغة لا تخلو من الانذار رفضه لمخططات الضم الاسرائيلية

تقرير: العاهل الاردني يؤكد بلغة لا تخلو من الانذار رفضه لمخططات الضم الاسرائيلية

سيلا.. ثاني طفلة لأم مصابة بفيروس (كورونا) بفلسطين

سيلا.. ثاني طفلة لأم مصابة بفيروس (كورونا) بفلسطين

الصحة بغزة تبدأ برنامجاً تأهيلياً لمتطوعي التمريض لمواجهة جائحة (كورونا)

الصحة بغزة تبدأ برنامجاً تأهيلياً لمتطوعي التمريض لمواجهة جائحة (كورونا)

عريقات يجري محادثات مع وزير الخارجية التركي اوغلو

عريقات يجري محادثات مع وزير الخارجية التركي اوغلو

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: تعمق الكتلة الهوائية الجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بـ11 درجة

الطقس: تعمق الكتلة الهوائية الجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بـ11 درجة

توقيف شخص ضرب رجل أمن على حاجز عنبتا شرقي طولكرم

توقيف شخص ضرب رجل أمن على حاجز عنبتا شرقي طولكرم

منوعات

&#34;اصحى ياروح إمك&#34;.. ماذا لو كان مرتضى منصور &#34;مسحراتي&#34;؟

"اصحى ياروح إمك".. ماذا لو كان مرتضى منصور "مسحراتي"؟

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف

العراق.. ظهور إصابة بإنفلونزا الطيور في محافظة نينوى

العراق.. ظهور إصابة بإنفلونزا الطيور في محافظة نينوى