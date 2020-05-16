المنظومة الأمنية الإسرائيلية تُحذّر: انتفاضة جديدة بالضفة ستقوض استقرار السلطة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من نتائج الأزمة الاقتصادية بالضفة، خصوصاً اندلاع انتفاضة جديدة، قد تؤدي إلى تقويض استقرار السلطة الفلسطينية، وحكم الرئيس عباس، بحسب ما ورد في صحيفة (هآرتس).



وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حذروا الحكومة الإسرائيلية، من أن تتسبب الأزمة الاقتصادية بالسلطة، باندلاع انتفاضة جديدة الجيش الإسرائيلي.



وأضافت الصحيفة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حذرت من أن تؤدي هذه الأزمة الاقتصادية، إلى موجة عنف أو انتفاضة جديدة، تؤدي إلى إضعاف السلطة الفلسطينية.



وبحسب (هآرتس)، فرغم من أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة قليل نسيباً، إلا أن أضرار (كورونا) اقتصادياً على السلطة خطيرة، وتثير قلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم: "إن الدمج بين مخطط الضم، والمصاعب الاقتصادية للسلطة، قد يُسرع الانفجار، واندلاع موجة عنف ضد الجيش الإسرائيلي".