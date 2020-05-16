الصحة بغزة تبدأ برنامجاً تأهيلياً لمتطوعي التمريض لمواجهة جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة، بالتعاون والمشاركة مع الإدارة العامة للتمريض، برنامجاً تأهيلياً لمتطوعي التمريض، وذلك ضمن الاستعدادات التي وضعتها وزارة الصحة؛ لتدريب وتجهيز أكبر عدد من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة؛ لمواجهة فيروس (كورونا).



وقد افتتح البرنامج، أ. محمد نوفل، رئيس قسم متابعة التدريب، والذي أشار إلى أن البرنامج، يتم بالمشاركة مع الإدارة العامة للتمريض، بهدف تجهيز وإعداد كوادر من خارج الوزارة، مؤهلة وعلى استعداد كامل للتعامل مع الحالات المرضية في حال تفشي فيروس (كورونا).



وتابع نوفل: إن البرنامج، يستمر لثلاثة أيام، حيث سيتم باليوم الأول مناقشة مبادئ ومفاهيم عامة عن مكافحة العدوى، ودليل إجراءات وسياسات مكافحة العدوى، ومهارات تمريضية مهمة، مثل: الإنعاش القلبي المتقدم، آلية تنفيذ المحاليل الوريدية، وكيفية إعطاء الأدوية بشكل آمن، يقدمه أعضاء لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة.



وأضاف نوفل: أن الإدارة العامة للتمريض، هي المسؤولة عن إشراك الفئة الفاعلة من المتطوعين الممرضين، ولها المرجعية الإدارية والفنية.



من جهته، أوضح أكرم سلامة، منسق البرنامج من الإدارة العامة للتمريض، أن هذا البرنامج، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة والسياسات التمريضية؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، مثمناً دور المتطوعين في قبول المبادرة، واستعدادهم للتدريب، آملاً أن يلبي التدريب احتياجات وزارة الصحة، منوهاً لحصول جميع المتدربين على شهادة معتمدة لاجتيازهم البرنامج.



ويقدم البرنامج التدريبي فريق أعضاء لجنة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، كل من أ. سليمان العديني، أ. وائل حرب، أ. كامل الأسمر، أ. محمد عبد السلام ، أ. إيمان ضاهر.