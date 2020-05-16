تنويه "مهم" من شركة كهرباء غزة للمواطنين شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة الكهرباء بقطاع غزة، اليوم السبت، تنويهاً كشفت خلاله بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بصدد فصل خطي جباليا والبحر المغذيان لمحافظة الشمال، يوم الأحد الموافق 17/5/2020 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الخامسة بعد العصر، وذلك لأعمال صيانة داخل الخط الأخضر.وأفادت كهرباء غزة بأنها ستقوم بتخصيص بعض المغذيات من داخل القطاع، لنقل الكهرباء للمناطق المتأثرة بعملية الفصل في محافظة الشمال؛ لتعويضها قدر المستطاع.ونوهت إلى أن ذلك التعويض، سيكون مقتطعاً من حصة محافظات أخرى، حيث لا يتوفر للشركة مصادر كهربائية كافية؛ لتستطيع من خلالها سد العجز.