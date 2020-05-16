"الخارجية": وفاة أحد أعمدة الجالية الفلسطينية في ولاية نيوجيرسي الأميركية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالة وفاة في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، للمواطن عبد الله طه (78 عاماً)، أحد أعمدة الجالية في ولاية نيوجيرسي، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



وبتسجيل هذه الوفاة، يرتفع عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 80 حالة.