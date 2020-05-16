فتح: تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي حتى إشعار آخر





ودعا الرئيس عباس، إلى الاجتماع في رام الله؛ لبحث الرد على قرار إسرائيلي محتمل، بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وقوبلت تلك الدعوة برفض من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، يوم الأربعاء الماضي.



فيما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، عن نيتها المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية، الذي كان من المقرر عقده اليوم في رام الله، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، ومن الحاجة إلى أوسع حوار واصطفاف وطني في هذه اللحظة؛ لمواجهة مخطط الضم المتواصل، والذي شجعت عليه وباركته الإدارة الأميركية بتصريحات وزير خارجيتها، وسفيرها لدى الاحتلال، عدا عن مسؤولين أميركيين آخرين.

وكان الاجتماع قد أُعلن عنه منذ أيام؛ لاتخاذ قرارات بشأن مخطط الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها في إسرائيل، ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، علماً أنه تم تأجيل إعلان الحكومة الإسرائيلية ليوم الأحد.