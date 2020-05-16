عريقات يجري محادثات مع وزير الخارجية التركي اوغلو

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء أمس الجمعة، مباحثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو، الذي اكد موقف بلاده الواضح والمحدد تجاه القضية الفلسطينية والجهود المتواصلة لإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.



وتقدم عريقات بشكره وتقديره لتركيا لدعمها وكلة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكذلك دعمها لفلسطين في مكافحة وباء كورونا، وجهودها لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام.