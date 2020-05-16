مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، بأن مستوطني "جفعوت" الواقعة في التجمع الاستيطاني "غوش عصيون" قطعوا 40 شجرة زيتون في منطقة وادي جمجوم، تعود للأشقاء نعيم وطه ويوسف عبد الرحمن فنون، اضافة للمواطن محمد يوسف فنون.

يشار إلى أن بلدة نحالين تتعرض في الفترة الأخيرة الى هجمة استيطانية، تمثلت بإخطار عدد من المنازل المسكونة وقيد الإنشاء وجدران استنادية وأخرى إلى وقف البناء.