غزة: ثلاثة حوادث سير نتج عنها إصابة وأضرار مادية خلال 24 ساعة



وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، واحد نتج عنها إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وأوضحت المرور بأن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، فيما ذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .





وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.







رام الله - دنيا الوطنأفادت ادارة المرور بقطاع غزة، اليوم السبت، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبيا على كافة المفترقات و المحاور الرئيسيية ، تنشط الحركة في ساعات المساء بدءً من الساعة 5 عصرا.