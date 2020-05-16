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شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق حجم الدمار الذي خلفه حريق، شب في وقت سابق من أمس الجمعة، في مبنى طلبة الأقسام الداخلية التابع للجامعة المستنصرية في بغداد.

من جانبها أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، أمس الجمعة، ، أن "10 فرق إطفاء تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق نشب داخل مجمع الاقسام الداخلية لجامعة المستنصرية (مجمع ابن الهيثم) في منطقة الاعظمية سبع ابكار"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف المديرية أن "الحريق نشب داخل قاعات الدراسات العليا المشيدة من مادة "السندويج بنل" سريع الاشتعال، وعلى إثر ذلك تم توجيه 10 فرق إطفاء الى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة وإخماد النيران دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية"، فيما تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب إندلاع الحريق".

وقال رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي: إن الحريق لم يكن في أبنية رئاسة الجامعة ولا في كلية القانون كما إشيع ونشر في بعض وسائل الإعلام الفضائية بل كان في إحدى غرف مجمعات الأقسام الداخلية التي تعرضت لحدوث تماس كهربائي نجم عنه حريق .

وأكد رئيس الجامعة إن الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماد نيرانه بمدة قصيرة، لم يخلف الإ أضراراً مادية بسيطة، داعياً مختلف وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار الخاصة بالجامعة المستنصرية.

وتأسست الجامعة المستنصرية سنة 1963 وتعتبر من أهم الجامعات العراقية الحكومية، وتقع في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وتضم 13 كلية معظمها في جانب الرصافة.


 

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