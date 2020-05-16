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قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف
رام الله - دنيا الوطن
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "إن المحاولة المخلصة لوقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف".

وتابع الوزير الإماراتي في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر) قائلا: "أيدت الإمارات رسميا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة  لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

واستمر قرقاش بقوله: "الأولوية يجب أن تكون التصدي لفيروس كورونا والذي لا يفرق بين دولة وأخرى".

ولكنه استدرك قائلا "للأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف".

وكانت الأمم المتحدة قد دعت أول أمس الخميس، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى أنه إذا كان أمام ليبيا أي فرصة لمواجهة كورونا فهي أن يتوقف الصراع فورا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يتواصل القتال في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، رغم الدعوات المتكررة لوقف الأعمال القتالية للسماح للسلطات بالتركيز على مقاومة جائحة كورونا".

وأضاف: "وردت أنباء اليوم عن إطلاق صواريخ في طرابلس، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، كما تم الإبلاغ عن أعمال عدائية بالقرب من مستشفى طرابلس المركزي".

وتابع: "يقول شركاؤنا في المجال الإنساني إنه إذا كان أمام ليبيا أي فرصة لمواجهة جائحة كورونا، فهي أن يتوقف الصراع على الفور".

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