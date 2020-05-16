شؤون فلسطينية

الشرطه توقف شخصاً لضربه رجل أمن على حاجز عنبتا شرقي طولكرم

الشرطه توقف شخصاً لضربه رجل أمن على حاجز عنبتا شرقي طولكرم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت الشرطة والأجهزة الأمنية شخصا من بلدة سبسطية قام بالاعتداء بالضرب على احد افراد الامن رافضا  الإنصياع لأوامر القوة الأمنية الموجودة على حاجز عنبتا شرقي طولكرم بحجة انه صحفي دون ابراز بطاقته .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ان الشرطة والأجهزة الأمنية على حاجز عنبتا شمالي طولكرم وأثناء عملها بتقييد حركة الدخول والخروج الى مدينة طولكرم اوقفت مركبه في الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة، فتبين بان الشخص الموجود فيها من منطقة نابلس ولا يوجد عنده عذر للعبور عن طريق الحاجز لطولكرم تم إبلاغه بالعوده فرفض و لم ينصاع لأوامر القوة الأمنية.

وقالت: "بدأ بشتم القوة بألفاظ نابية ومقاومة القوة والاعتداء بالضرب على احد افرادها فتم القبض عليه و احضاره الى مديرية الشرطة وبسماع اقوالة اعترف  انه قام بشتم القوة الأمنية وضرب احد افرادها لعدم السماح له بالمرور عن الحاجز".

وأكدت أنه سيتم إحالة الشخص الى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونيه بحقه أصولا.

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