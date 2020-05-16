حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 88 ألف شخص

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عتبة الـ88 ألف شخص.



وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1476178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 88086 وفاة، ما يساوي نحو 5.97% من حصيلة الحالات، و317739 شفاء، أي 21.52%، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبلغ الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس في البلاد حتى الآن 1174 حالة جديدة، فيما ازدادت الإصابات بـ18585 حالة.



وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد بتفوق كبير في كلا المعدلين على الدول المتضررة الأخرى.



ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويعتبر أن الجائحة تجاوزت ذروتها في بلاده، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق الاقتصاد والقيود العامة وخلافات مع بعض الحكام حول إجراءات رفع القيود العامة.