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العراق.. ظهور إصابة بإنفلونزا الطيور في محافظة نينوى

العراق.. ظهور إصابة بإنفلونزا الطيور في محافظة نينوى
رام الله - دنيا الوطن
شخصت وزارة الزراعة العراقية، أمس الجمعة، إصابة بإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان صحفي: "إن دائرة البيطرة، وهي إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، أبلغتنا بتشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور نوع (H5N8) في أحد حقول الدواجن البياض في محافظة نينوى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "تم تفعيل خطة الاحتواء بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 المادة 16 والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بحرق ودفن الهلاكات (الطيور النافقة) والبدء بإتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن".

وأشار النايف إلى أن "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولا توجد أي حقول أخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة، حيث تم، خلال أمس الجمعة، إتلاف كامل القطيع المتبقي بإشراف لجنة مشكلة برئاسة محافظ نينوى وعضوية دائرة البيطرة والصحة والبيئة ومديرية الزراعة ومديرية الشرطة في المحافظة".

وأكد الناطق باسم الوزارة "اتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على المرض"، مبينا أن "هذا المرض هو من الأمراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، وهو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".

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