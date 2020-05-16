الصحة المغربية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولا وفيات

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضبة ليصبح إجمالي الإصابات 6652.



وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية في التصريح الصحفي اليومي حول فيروس كورونا: "توزيع الحالات الجديدة هم بالأساس مدينة الدار البيضاء بحكم بؤرة في وحدة صناعية وبدرجة أقل مدينة طنجة بحكم بؤرتين عائليتين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف اليوبي أن هذه الحالات اكتشفت في إطار تتبع المخالطين لمرضى كوفيد-19.



وتابع أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة، ليظل عدد الوفيات 190 حالة، وتستقر نسبة الوفيات عند 2.9 في المائة، كما تماثلت 90 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3400.



وصرح اليوبي بأن "الحالات التي تماثلت للشفاء تفوق الحالات النشطة التي لاتزال قيد العلاج والتتبع الصحي".



ودعا المواطنين إلى توخي مزيد من "الحيطة والحذر" لأنه "لا تزال هناك بؤر". وقال إن "مؤشر عتبة انتشار المرض لم ينزل عن 1 أوأقل التي تمكن من التحكم أكثر فأكثر في انتشار المرض".