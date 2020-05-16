شؤون فلسطينية

الخليل: احتراق أراض زراعية شرق يطا بسبب قنابل أطلقها الاحتلال

الخليل: احتراق أراض زراعية شرق يطا بسبب قنابل أطلقها الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
احترقت أراض زراعية شرق مدينة يطا جنوب محافظة الخليل، بفعل قنابل ضوئية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور: "إن القنابل الضوئية التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسببت باحتراق ما يزيد عن دونمين من أراضي المواطنين المزروعة بالقمح والشعير في منطقة "منيزل" شرق يطا، تعود ملكيتها لعائلة رشيد، وقد تمكن الأهالي من منع انتشار النيران لمساحات أخرى"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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