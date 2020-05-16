الزعنون يثمّن مواقف الملك عبد الله الثاني الحازمة والرافضة لمشاريع الضم الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

ثمّن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المواقف الحازمة التي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية من التهديدات والمشاريع الاسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة .



وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم، ان المواقف المبدئية والشجاعة من القضية الفلسطينية التي يعبّر عنها الملك عبد الله الثاني بن الحسين تؤكد من جديد ان الخطر الإسرائيلي يهدد المصير المشترك للشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وتؤكد على الرفض المطلق لكافة الخطط والاجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في فلسطين.



وأشاد الزعنون مجددا بالدور الأردني الصلب والممتد عبر التاريخ في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.