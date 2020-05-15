داخلية غزة تصدر إعلاناً "مهماً" للمواطنين الذين عادوا عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اعلاناً مهماً للمواطنين الذين عادوا الى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وقالت الهيئة في تصريح لها: "تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، للمواطنين العائدين عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية (12-14 مايو) أو وكلائهم، بأنه سيتم الاتصال بهم هاتفياً لتسليمهم أمتعتهم وحقائبهم بدءاً من الأحد المقبل 17 أيار/ مايو".



وأشارت الهئية، إلى أن عملية استلام الحقائق، ستتم وفق عدة خطوات وشروط، الاول إحضار بطاقة الهوية للمستلم، والثاني ارتداء الكمامة والقفازات قبل الدخول لحرم المعبر، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.



واوضحت، أن الشرط الثالث يتمثل في التزام التباعد وعدم التجمهر، اما الرابع هو عدم التوجه الى المعبر الا بعد تلقي اتصال؛ منعا للازدحام والتجمهر، وخامسا، لن يسمح بدخول المعبر الا لمن يتبع الشروط المذكورة حفاظا على السلامة العامة.