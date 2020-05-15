القواسمي: كل الخيارات مفتوحة أمامنا لمواجهة مشروع الضم





وأوضح القواسمي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الخيار الوحيد غير المطروح، نهائيا هو خيار التفكير بقبول صفقة العار أو أي صفقه استسلامية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأكد أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه، أن كل الخيارات مفتوحة لإسقاط المؤامرة ومشاريع الضم، والتي تستهدف هويتنا الوطنية وحقوقنا الثابته.