القواسمي: كل الخيارات مفتوحة أمامنا لمواجهة مشروع الضم
رام الله - دنيا الوطن
أكد أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه، أن كل الخيارات مفتوحة لإسقاط المؤامرة ومشاريع الضم، والتي تستهدف هويتنا الوطنية وحقوقنا الثابته.
أكد أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه، أن كل الخيارات مفتوحة لإسقاط المؤامرة ومشاريع الضم، والتي تستهدف هويتنا الوطنية وحقوقنا الثابته.
وأوضح القواسمي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الخيار الوحيد غير المطروح، نهائيا هو خيار التفكير بقبول صفقة العار أو أي صفقه استسلامية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
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