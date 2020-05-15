القدس: إصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس



واشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال حجزت سيارة الإسعاف التي نقلت مصابا بالرصاص الحي من أبو ديس، لمدة ثلث ساعة عند مدخل العيزرية، قبل أن يتم السماح لها بمرورهم بعد تصوير هويته والطواقم الطبية.



بدورها، أفاد اور هيلير، المراسل العسكري للقناة الـ13 الإسرائيلية، بإصابة ثلاثة شبان مقدسيين، بنيران جيش الاحتلال، بزعم القاء زجاجة حارقة تجاه نقطة عسكرية قرب أبو ديس.



رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.