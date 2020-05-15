الأرصاد: أجواء لاهبة شديدة الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أنه من المتوقع ان تشهد الأيام الأربعة المقبلة، اجواء لاهبة وشديدة الحرارة.



وأشارت الدائرة في تصريح لها، إلى ان درجات الحرارة العظمى قد تصل في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت، إلى أكثر من 49 درجة مئوية



الأرصاد الجوية الفلسطينية: اجواء لاهبة وشديدة الحرارة متوقعة خلال الـ 4 ايام المقبلة، قد تصل العظمى في بعض مناطق الاغوار والبحر الميت الى اكثر من 49 درجة مئوية وفي الجبال تصل بين 37-39 مئوية، ومناطق السهل الساحلي الفلسطيني قد تصل ل 45 درجة مئوية.