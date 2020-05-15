مجلي: آن الأوان لينتهي شكل المخيّم وينعم الناس بالحرية والعودة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، الدكتور عدنان مجلي، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعون لنكبة الشعب الفلسطيني: "إن الوقت حان لينتهي شكل المخيّم، وينعم الناس بالحرية والعودة، آن الأوان أن يعود الناس إلى ديارهم، وبيوت آبائهم وأجدادهم، إلى قراهم التي ارتقى على أسوارها شهداؤنا الأوائل".



واستحضر مجلي في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، الذاكرة الفلسطينية بما فيها من مئات القرى والبلدات، عشرات المجازر التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية، النسوة اللاتي تركن أطفالهن، الشيوخ الذين ابتلت ذقونهم بالموت، الشباب الذين أضحوا شيوخ بين زقاق المخيمات.



ودعا القيادة الفلسطينية، لاستثمار التمثيل الحاصل لتعلي الصوت الفلسطيني، وتصوّب المسار نحو الحريّة أمام العالم فرصة أخرى لتحقيق العدالة، والابتعاد عن النفاق الحاصل على قضايا الضعفاء، فأمامهم فرصة حتى ينسجموا مع مبادئ الإنسانية، والعدل المنشود.