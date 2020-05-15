دولي

الصحة التركية: تسجيل 48 وفاة و1708 إصابات بكورونا مقابل 2103 حالات شفاء

الصحة التركية: تسجيل 48 وفاة و1708 إصابات بكورونا مقابل 2103 حالات شفاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت تركيا، اليوم الجمعة، تراجعا جديدا في وتيرة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 48 حالة، مع رصد 1708 إصابات و2103 حالات شفاء.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الجمعة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1708 ليصل إلى 146457 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 مايو 1639 حالة، وفي 14 مايو 1635.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4055 شخصا إثر رصد 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 13 مايو عند 58 حالة، وفي 14 مايو 55.

وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 106133 شخصا بعد تسجيل 2103 حالات شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى نحو 72.5%.

وأكد وزير الصحة التركي استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

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