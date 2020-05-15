شؤون فلسطينية

الحزب الشيوعي الإسباني يجدد دعمه لنضال الشعب الفلسطيني

الحزب الشيوعي الإسباني يجدد دعمه لنضال الشعب الفلسطيني
شعار الحزب الشيوعي الإسباني
رام الله - دنيا الوطن
جدد الحزب الشيوعي الإسباني، دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل سيادته على أرضه، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة.

وقال الحزب في بيان صحفي: "يجب احترام القانون الدولي، ووقف حملة التطهير العرقي والقمع العنيف لنضال الشعب الفلسطيني الذي تقوم به إسرائيل منذ عقود برفضها لحق الوجود الفلسطيني"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف الحزب: "رغم الاحتلال العسكري، والاضطهاد الدائم والاغتيالات المتكررة فإن الشعب الفلسطيني يقاوم، مع أن معظم السكان عانوا من الاضطهاد والاعتقالات في السجون الإسرائيلية، ورغم كل هذا فإن الفلسطينيين لا زالوا يحبون الحياة ويعشقون أرضهم، ومدوا أيديهم لحل سلمي يُمكنهم من عودة أكثر من خمسة ملايين لاجئ".

وأردف الحزب الشيوعي أن إدانة الاتحاد الأوروبي للانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، لا تنعكس على خطوات عملية على الأرض، فيما أن إسرائيل تحاول فرض دكتاتوريتها في العالم من خلال القوة العسكرية والاقتصادية.

ولفت الحزب إلى أنه يدعم ويشجع نشاطات الحركات والجمعيات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أساس المساواة والقانون الدولي.

أخبار ذات صلة

الممثل الأعلى الأوروبي: يجب العمل لتجنب أي محاولة لضم اراضٍ من الضفة

الممثل الأعلى الأوروبي: يجب العمل لتجنب أي محاولة لضم اراضٍ من الضفة

قناة إسرائيلية: تخوفات من تصعيد في الضفة الغربية نهاية شهر رمضان

قناة إسرائيلية: تخوفات من تصعيد في الضفة الغربية نهاية شهر رمضان

شاهد: ما هي التعليمات الواجب اتباعها في صالونات الحلاقة والتجميل؟

شاهد: ما هي التعليمات الواجب اتباعها في صالونات الحلاقة والتجميل؟

الشيخ: موقف العاهل الاردني تجاه الضم تعبير عن التزام الاردن الثابت لحقوق الفلسطينيين

الشيخ: موقف العاهل الاردني تجاه الضم تعبير عن التزام الاردن الثابت لحقوق الفلسطينيين

عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين

عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين

ماذا علقت حماس على تصريحات العاهل الاردني الرافضة لقرار الضم؟

ماذا علقت حماس على تصريحات العاهل الاردني الرافضة لقرار الضم؟

الاحتلال يغلق مدخل &#34;يعبد&#34; الرئيس بجنين بالمكعبات الأسمنتية

الاحتلال يغلق مدخل "يعبد" الرئيس بجنين بالمكعبات الأسمنتية

عورتاني: شكلنا لجنة وزارية لوضع خطة متكاملة لضمان عقد امتحان التوجيهي بسلام

عورتاني: شكلنا لجنة وزارية لوضع خطة متكاملة لضمان عقد امتحان التوجيهي بسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الحزب الشيوعي الإسباني يجدد دعمه لنضال الشعب الفلسطيني

الحزب الشيوعي الإسباني يجدد دعمه لنضال الشعب الفلسطيني

الاحتلال يغلق مدخل &#34;يعبد&#34; الرئيس بجنين بالمكعبات الأسمنتية

الاحتلال يغلق مدخل "يعبد" الرئيس بجنين بالمكعبات الأسمنتية

عورتاني: شكلنا لجنة وزارية لوضع خطة متكاملة لضمان عقد امتحان التوجيهي بسلام

عورتاني: شكلنا لجنة وزارية لوضع خطة متكاملة لضمان عقد امتحان التوجيهي بسلام

&#34;الديمقراطية&#34; و&#34;الشعبية&#34; تدعوان لمجابهة سياسات الضم بالوحدة وإلغاء أوسلو وتطبيق القرارات السابقة

"الديمقراطية" و"الشعبية" تدعوان لمجابهة سياسات الضم بالوحدة وإلغاء أوسلو وتطبيق القرارات السابقة

الخضري: صفقة القرن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع انتهاك لحقوقه

الخضري: صفقة القرن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع انتهاك لحقوقه

في الذكرى الـ72 للنكبة.. عشراوي: النكبة جريمة مستمرة

في الذكرى الـ72 للنكبة.. عشراوي: النكبة جريمة مستمرة

اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة تسلم مذكرة لمكتب الأمم المتحدة

اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة تسلم مذكرة لمكتب الأمم المتحدة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تؤكد مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت لحقوق الفلسطينيين

"التعاون الإسلامي" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت لحقوق الفلسطينيين

منوعات

توقيف نجمة &#34;تيك توك&#34; العربية بسبب فيديو خادش

توقيف نجمة "تيك توك" العربية بسبب فيديو خادش

فى عيد ميلادها.. تعرف على حكاية أصالة

فى عيد ميلادها.. تعرف على حكاية أصالة

شاهد: بوسي تنهار في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد: بوسي تنهار في "رامز مجنون رسمي"

نادين الراسي تكشف كل التفاصيل عن زواجها

نادين الراسي تكشف كل التفاصيل عن زواجها

يسرا تنعى طبيبها الخاص بطريقة مؤثرة

يسرا تنعى طبيبها الخاص بطريقة مؤثرة

ليلى أحمد زاهر تكشف كيف أثّرت شخصية &#34;فتحي&#34; على والدها في البيت

ليلى أحمد زاهر تكشف كيف أثّرت شخصية "فتحي" على والدها في البيت

شاهد: سميرة عبد العزيز عن رفضها العمل مع محمد رمضان: &#34;لن أكون أم بلطجي&#34;

شاهد: سميرة عبد العزيز عن رفضها العمل مع محمد رمضان: "لن أكون أم بلطجي"

روجينا تتلقى شتائم وسباب ودعاء عليها بسبب البرنس

روجينا تتلقى شتائم وسباب ودعاء عليها بسبب البرنس

كريم فهمي يدعم شقيقه أمام الهجوم على مسلسله

كريم فهمي يدعم شقيقه أمام الهجوم على مسلسله

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج

عربي

الجيش الجزائري يصفي مسلحا غرب العاصمة

الجيش الجزائري يصفي مسلحا غرب العاصمة

الصحة السورية: إصابتان جديدتان بكورونا وسبع حالات شفاء

الصحة السورية: إصابتان جديدتان بكورونا وسبع حالات شفاء

الصحة الاردنية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

الصحة الاردنية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

السعودية تعيد فتح سوق للخضار والفواكه بعد تعقيمه بسبب كورونا

السعودية تعيد فتح سوق للخضار والفواكه بعد تعقيمه بسبب كورونا