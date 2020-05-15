قناة إسرائيلية: تخوفات من تصعيد في الضفة الغربية نهاية شهر رمضان

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن هناك تخوفات لدى المنظومة الامنية الاسرائيلية من تصعيد في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية نهاية شهر رمضان، بسبب قضية ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية.



وشهدت مناطق في الضفة الغربية خلال الايام الماضية، عدة عمليات، ما بين دهس وطعن، أسفرت عن شهيد، ومقتل اسرائيلي واصابة اخر.