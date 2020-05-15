دولي

إسرائيل تعلن اكتشاف مضادات لفيروس (كورونا) وتطلب براءة اختراع

إسرائيل تعلن اكتشاف مضادات لفيروس (كورونا) وتطلب براءة اختراع
رام الله - دنيا الوطن
تقدم المعهد البيولوجي الإسرائيلي "بنس تسيونا" بطلب لتسجيل "براءة اختراع" لثمانية أجسام مضادة لفيروس كورونا، وذلك في إطار البحوث في مجال تطوير دواء فعال لمرض "كوفيد-19".

ووفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فإن علماء المعهد اكتشفوا أجساما في جهاز المناعة مضادة لفيروس كورونا ما قد يسرع في وتيرة إيجاد الدواء للعدوى.

وذكرت الهيئة أن التطوير في مراحله الأولى وأنه سيستغرق عدة أشهر وربما أكثر، مشيرة إلى أن الأجسام المضادة تعمل على منع الفيروس من دخول الخلايا البشرية، إذ أنها تمنع البروتينات في الفيروس من الالتحام بالخلايا البشرية وإيذائها، كما أنها تمنع بذلك تكاثر الفيروس داخل الجسم. 

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل اليوم الجمعة، إلى 16589 إصابة، فيما تم تسجيل 266 وفاة.

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