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الجيش الجزائري يصفي مسلحا غرب العاصمة

الجيش الجزائري يصفي مسلحا غرب العاصمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تصفية مسلح في عملية نفذتها قوات الجيش بمدينة عين الدفلى غرب الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى، التي تم خلالها القضاء على إرهابي يوم 12 مايو 2020، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 15 مايو 2020، على إرهابي آخر وضبطت مسدسا رشاشا من نوع  كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية وهاتف نقال"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية التي ما تزال متواصلة لتؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على متابعة المجرمين حتى القضاء عليهم نهائيا واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".

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