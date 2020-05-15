شؤون فلسطينية

شاهد: ما هي التعليمات الواجب اتباعها في صالونات الحلاقة والتجميل؟

شاهد: ما هي التعليمات الواجب اتباعها في صالونات الحلاقة والتجميل؟
رام الله - دنيا الوطن
نشر مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، فيديو يوضح البروتوكول الصحي لصالونات التجميل والحلاقة، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

وأظهر الفيديو مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها ف صالونات الحلاقة والتجميل.

بحسب الفيديو، فإنه يجب الحد من الخدمات التي تطيل التواصل بين الزبون ومقدم الخدمة، والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة، ولبس المراييل ذات الاستخدام لمرة واحدة.

كما نص البروتوكول، انه يجب العمل بنظام الحجز المسبق، وعدم تواجد اكثر من شخصين داخل الصالون، وتوفير مناشف ذات الاستخدام لمرة واحدة، وعدم استخدامها لأكثر من شخص.

وشدد البروتوكول على ضرورة تعقيم كافة الادوات المستخدمة للزبائن بعد كل زبون، بالاضافة الى تجنب المصافحة والتحدث المباشر مع الزبائن بدون لبس الكمامة.

وطالب البروتوكول، بعدم فتح الصالونات في المناطق الموبوءة، وعدم استقبال الزبائن العاملين من هذه المناطق، وعدم استقبال أي زبون او عامل تظهر عليه أعراض الانفلونزا.

وشدد، على ضرورة تعقيم الصالونات او محلات الحلاقة بشكل كامل، وعدم فتح معاهد الحلاقة والتجميل ومراكز العناية بالبشرة.

وأشار البروتوكول، إلى أن صالونات التجميل والحلاقة ونقابتهم، يتحملون المسؤولية القانونية حول مدى تطبيق هذه التعليمات، لافتا إلى أن كل من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والحرمان من التسهيلات الممنوحة.


 


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