الشيخ: موقف العاهل الاردني تجاه الضم تعبير عن التزام الاردن الثابت لحقوق الفلسطينيين





رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ان موقف العاهل الاردني، الملك عبد الله الثاني، حول نية اسرائيل ضم أجزاء من الضفة، هو تعبير حقيقي عن التزام الاردن الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية.وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع (تويتر): "إن موقف العاهل الأردني، تجسيد للموقف العربي الأصيل".وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد قال في وقت سابق: "في حال ضمّت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع بلادنا، وندرس جميع الخيارات إذا حدث الأمر".