شؤون فلسطينية

عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين

عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "قرار الضم يعني أمراً واحداً، استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك عدم امكانية السلام بين الدول العربية وإسرائيل".

وأضاف عريقات في تغريدة له عبر صفحته على موقع (تويتر): "من يشكك بذلك عليه أن يقرأ جيداً تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد قال في وقت سابق: "في حال ضمّت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع بلادنا، وندرس جميع الخيارات إذا حدث الأمر".




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