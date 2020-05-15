عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين













رام الله - دنيا الوطنقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "قرار الضم يعني أمراً واحداً، استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك عدم امكانية السلام بين الدول العربية وإسرائيل".وأضاف عريقات في تغريدة له عبر صفحته على موقع (تويتر): "من يشكك بذلك عليه أن يقرأ جيداً تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد قال في وقت سابق: "في حال ضمّت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع بلادنا، وندرس جميع الخيارات إذا حدث الأمر".