ماذا علقت حماس على تصريحات العاهل الاردني الرافضة لقرار الضم؟
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، تصريحات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، الرافضة لقرار الضم، داعية الدول العربية لاتخاذ موقف عملي لموجهة القرار الاسرائيلي.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي له مساء اليوم الجمعة: "وجود موقف عربي موحد واتخاذ خطوات عربية جدية على الأرض ستشكل دعما للشعب الفلسطيني لمواجهة الضم".
وأضاف: "المطلوب من رئيس السلطة اتخاذ القرارات التي يطالب بها المجموع الوطني حتى تستطيع الحالة الفلسطينية الإستفادة من الرفض الإقليمي والدولي لسياسة الضم".
ثمنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، تصريحات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، الرافضة لقرار الضم، داعية الدول العربية لاتخاذ موقف عملي لموجهة القرار الاسرائيلي.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي له مساء اليوم الجمعة: "وجود موقف عربي موحد واتخاذ خطوات عربية جدية على الأرض ستشكل دعما للشعب الفلسطيني لمواجهة الضم".
وأضاف: "المطلوب من رئيس السلطة اتخاذ القرارات التي يطالب بها المجموع الوطني حتى تستطيع الحالة الفلسطينية الإستفادة من الرفض الإقليمي والدولي لسياسة الضم".
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