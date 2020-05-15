ماذا علقت حماس على تصريحات العاهل الاردني الرافضة لقرار الضم؟



وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي له مساء اليوم الجمعة: "وجود موقف عربي موحد واتخاذ خطوات عربية جدية على الأرض ستشكل دعما للشعب الفلسطيني لمواجهة الضم".



وأضاف: "المطلوب من رئيس السلطة اتخاذ القرارات التي يطالب بها المجموع الوطني حتى تستطيع الحالة الفلسطينية الإستفادة من الرفض الإقليمي والدولي لسياسة الضم".









رام الله - دنيا الوطنثمنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، تصريحات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، الرافضة لقرار الضم، داعية الدول العربية لاتخاذ موقف عملي لموجهة القرار الاسرائيلي.