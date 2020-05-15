الفاتيكان يعيد فتح كاتدرائية القديس بطرس أمام الزوار

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعيد افتتاح كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للفاتيكان.



كما سمح الفاتيكان أيضا باستئناف الاحتفالات الدينية مع الحضور في الكاتدرائية الشهيرة، وإن لم يبرمج حدث مماثل حتى الآن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



إلا أن كنيسة القديس بطرس وثلاث كنائس بابوية أخرى ستتبع توصية وزارة الداخلية الإيطالية بأن يكون العدد الأقصى للمشاركين في الاحتفالات في موقع ديني مغلق 200 شخص.



وتولى فريق تنظيف، الجمعة، تعقيم الكاتدرائية التي تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع.



يذكر أن الكنيسة التي يزورها عدد كبير من السياح كانت قد أغلقت يوم 10 مارس أمام الزوار، وهو أول أيام الحجر في إيطاليا التي تمثل إحدى أكبر بؤر كوفيد-19 بتسجيلها وفاة أكثر من 31 ألف شخص.